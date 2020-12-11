Энергоблоку №1 Ривненской АЭС разрешили поработать еще 10 лет

Энергоблоку №1 Ривненской АЭС разрешили поработать еще 10 лет

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 10 декабря приняла решение о продлении срока эксплуатации энергоблока №1 Ривненской АЭС еще на 10 лет. Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом" по итогам заседания Коллегии Госатомрегулирования.

"Общий вывод Коллегии: долгосрочная эксплуатация энергоблока №1 Ривненской АЭС возможна до 22 декабря 2030 года", – сказано в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркнули, что государственная экспертиза не обнаружила недостатков, которые ставили бы под сомнение возможность эксплуатации 1-го энергоблока РАЭС, а в целом уровень безопасности соответствует нормам и правилам по ядерной и радиационной безопасности.

Как отметил гендиректор РАЭС Павел Павлишин, все мероприятия по повышению безопасности работы энергоблока были выполнены в предусмотренный срок, а существующие отклонения от норм и правил были устранены.

Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР -1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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