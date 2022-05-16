Сетям АЗС разрешили поднять стоимость бензина и снизить дизтоплива
Цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, информирует
Министерство экономики
По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо – уменьшилась на 32 копейки.
С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр.
В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л
Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.