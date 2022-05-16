Сетям АЗС разрешили поднять стоимость бензина и снизить дизтоплива

Цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, информирует ZN.ua.

Министерство экономики обнародовало новую предельную среднюю стоимость бензинов и дизельного горючего, из которых исчисляется цена реализации горючего на автозаправочных станциях по состоянию на середину мая.

По сравнению с началом месяца цена на бензин выросла на 2,17 грн, на дизтопливо – уменьшилась на 32 копейки.

С учетом предельных торговых наценок, максимальная цена на "обычный" бензин для его продаж через сеть АЗС не должна превышать 39,86 грн/литр, на "обычное" дизтопливо - 42,31 грн/литр.

В то же время премиальные марки горючего могут реализовываться с 5%-ной надбавкой: бензин А-95 – 41,85 грн/л, дизтопливо – за 44,42 грн/л

Напомним, правительство регулирует розничные цены на бензин и дизельное топливо. Постановлением Кабмина была введена максимальная розничная наценка в размере 6,5 гривен на бензин и 7 гривен дизельное топливо.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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