"Биолек" опроверг информацию о "выпуске роSSийской вакцины" от коронавируса

В компании говорят, что не производят каких-либо вакцин против коронавируса.

"Биолек" опроверг информацию о "выпуске роSSийской вакцины" от коронавируса
Фото: скріншот

Харьковская компания "Биолек" официально опровергла информацию об освоении ею технологии производства роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V на территории Украины.

Об этом говорится в сообщении на официальном сайте компании.

"АО "Биолек", как национальный производитель вакцин, технически способно осуществить производство вакцины от коронавируса, но только при наличии его государственной регистрации в Украине. На данный момент АО "Биолек" не подписывало никаких контрактов, не получало никаких трансферных технологий по производству вакцины Sputnik V, или любых других вакцин против коронавируса и никогда не производило таких вакцин на технологической базе компании", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что осуществляют свою деятельность исключительно в соответствии с действующим законодательством Украины, предусматривающим, что производство любого лекарственного средства возможно только при условии его государственной регистрации.

Напомним, ранее роSSийским фондом прямых инвестиций было обнародовано заявление о возможности технологического трансфера и запуска в Украине так называемой роSSийской вакцины.

В заявлении Фонда прямых инвестиций говорилось, что сегодня его генеральный директор и директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии вместе с главой политсовета партии ОПЗЖ, кумом президента РФ Виктором Медведчуком обсуждали запуск производства препарата на территории Украины.

При этом заявлялось, что РФ готова производить в Украине "вакцину" и подать документы для ее регистрации. Отмечалось, что "выпуск готовой формы вакцин на территории Украины наладила фармацевтическая компания "Биолек", однако не указывалось, что речь идет именно о "Спутнике", а не о других вакцинах.

На сайте "Биолек" отмечается, что это предприятие производит вакцины, в частности, от дифтерии.

Главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко в комментарии LB.ua сообщил, что МОЗ ничего не известно о возможности выпуска "роSSийской вакцины от коронавируса Sputnik V" на территории Украины.

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