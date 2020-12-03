Фонд госимущества продал спиртзавод в Каменце-Подольском за 61 млн гривен

Объект приватизации на торгах соревновались две компании, а стартовая цена выросла более чем вдвое.

Фонд государственного имущества провел 12-й успешный аукцион по приватизации спиртзаводов.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Довжокского МОД и хранения спирта, которое находится в окрестностях Каменца-Подольского. За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, стартовая цена выросла в 2,1 раз - с 29,3 млн гривен до 61 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец получит главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Должокского МОД будет считаться официально завершенным.

Напомним, в сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт может любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более чем 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода - в поселке Козлов на Тернопольщине. 30 ноября ФГИ продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен.

1 декабря состоялся приватизационный аукцион Хоростковского спиртзавода на Тернопольщине. Завод продали за 55 млн и одну гривну. 2 декабря состоялась приватизация Залозецкого спиртзавода на Тернопольщине.