Фонд госимущества продал спиртзавод в Каменце-Подольском за 61 млн гривен

Объект приватизации на торгах соревновались две компании, а стартовая цена выросла более чем вдвое.

Фонд госимущества продал спиртзавод в Каменце-Подольском за 61 млн гривен
Довжоцький спиртзавод
Фото: prozorro.sale

Фонд государственного имущества провел 12-й успешный аукцион по приватизации спиртзаводов.

Об этом сообщила пресс-служба ФГИ.

"Несколько минут назад завершился аукцион по продаже имущества Довжокского МОД и хранения спирта, которое находится в окрестностях Каменца-Подольского. За объект приватизации на торгах соревновались 2 компании, стартовая цена выросла в 2,1 раз - с 29,3 млн гривен до 61 млн гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новый владелец получит главный корпус завода, спиртохранилище, углекислотный цех, склад минеральной воды, помещение цеха денатурации, а также транспортные средства и оборудование.

Победитель аукциона должен подписать протокол о результатах, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Должокского МОД будет считаться официально завершенным.

Напомним, в сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт может любая компания, которая получит необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более чем 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода - в поселке Козлов на Тернопольщине. 30 ноября ФГИ продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен.

1 декабря состоялся приватизационный аукцион Хоростковского спиртзавода на Тернопольщине. Завод продали за 55 млн и одну гривну. 2 декабря состоялась приватизация Залозецкого спиртзавода на Тернопольщине.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
До конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — МинфинДо конца года план доходов бюджета может быть перевыполнен на 10 миллиардов — Минфин
Facebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 годаFacebook решил запустить свою криптовалюту Libra в начале 2021 года
Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"Строить Запорожский мост будет легендарный плавучий кран "Захарий"
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
В Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - ЕврокомиссияВ Украине самая высокая цена на электроэнергию в Европе, - Еврокомиссия
Блок рекламы


Похожие новости
Дефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардовДефицит Пенсионного фонда превысил 18 миллиардов
На Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривенНа Херсонщине СБУ разоблачила схему уклонения от уплаты налогов на 8 миллионов гривен
Спиртзавод возле Тернополя продали за 80 млн грнСпиртзавод возле Тернополя продали за 80 млн грн
СБУ перехватила партию бриллиантов на 17 млн гривенСБУ перехватила партию бриллиантов на 17 млн гривен
Объемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривенОбъемы займов по "Доступным кредитам" выросли до 14 млрд гривен
Госпродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопленияГоспродпотребслужба обязала коммунальное предприятие вернуть жителям Гостомеля более 27 тысяч гривен за услуги отопления
Фонд госимущества продал Хоростковский спиртзавод за 55 млн и одну гривнуФонд госимущества продал Хоростковский спиртзавод за 55 млн и одну гривну
КГГА закупила препараты для онкобольных на 130 млн гривен
Фонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривенФонд госимущества продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен
Миллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривенМиллиардер Веревский отсудил у ФГВФЛ активы "Дельта Банка" на 5 млрд гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости