Кабмин освободил вакцины от covid-19 от уплаты НДС

Правительство на заседании 2 декабря внес вакцины от covid-19 в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью, чем освободил их от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующий документ опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграм-канале.

Кабмин освободил вакцины от covid-19 от уплаты НДС

Что известно

Постановлением Кабмина перечень лекарственных средств для борьбы с covid-19 расширили девятью позициями.

Одна из позиций — «Vaccines», а именно вакцины против острой респираторной болезни от covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.

Сейчас производитель в документе не указывается.

Кого еще освободили от налогов

Также от налогов освобождаются лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.

Когда вакцина приедет в Украину

Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса covid-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.

Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.

Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).

Ранее сообщалось

  • Как стало известно, первые промежуточные результаты испытаний показали, что вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc совместно с немецкой компанией BioNTech, более чем на 90% эффективна.
  • После этого заявления фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом. Цены на золото и другие драгоценные металлы резко пошли вниз.
  • Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 году и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка.

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