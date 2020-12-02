Кабмин освободил вакцины от covid-19 от уплаты НДС
Правительство на заседании 2 декабря внес вакцины от covid-19 в перечень лекарственных средств, необходимых для борьбы с коронавирусной болезнью, чем освободил их от уплаты налога на добавленную стоимость. Соответствующий документ опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко в телеграм-канале.
Что известно
Постановлением Кабмина перечень лекарственных средств для борьбы с covid-19 расширили девятью позициями.
Одна из позиций — «Vaccines», а именно вакцины против острой респираторной болезни от covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Сейчас производитель в документе не указывается.
Кого еще освободили от налогов
Также от налогов освобождаются лекарственные средства: Levofloxacin; Cefoperazone and beta -lactamase inhibitor; Cefotaxime; Cefotaxime, combinations; Cefepime; Immunoglobulin; Ceftriaxone, combinations; Cefditoren.
Когда вакцина приедет в Украину
Ранее во Всемирной организации здравоохранения прогнозировали, что первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от коронавируса covid-19 Украина сможет получить во втором квартале 2021 года.
Кроме того, Украина рассчитывает на 8 млн доз вакцины в рамках глобальной инициативы COVAX. По словам главного санитарного врача Виктора Ляшко, массовую вакцинацию в Украине начнут весной 2021 года.
Степанов утверждает, что вакцины, полученной в рамках COVAX, хватит лишь для 20% населения Украины. При этом согласно результатам исследования Research & Branding Group, 50% украинцев не согласились бы на бесплатную вакцинацию от коронавируса, но согласился бы каждый третий (35%).
Ранее сообщалось
- Как стало известно, первые промежуточные результаты испытаний показали, что вакцина, разработанная американским фармацевтическим гигантом Pfizer Inc совместно с немецкой компанией BioNTech, более чем на 90% эффективна.
- После этого заявления фондовые рынки по всему миру отреагировали стремительным ростом. Цены на золото и другие драгоценные металлы резко пошли вниз.
- Американская фармацевтическая компания Pfizer Inc. была основана в 1849 году и с тех пор является одним из мировых лидеров рынка.