Фонд госимущества продал Хоростковский спиртзавод за 55 млн и одну гривну

Это уже десятый успешный аукцион приватизации активов "Укрспирта".

Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua Фото: privatization.gov.ua

В понедельник, 30 ноября, состоялся приватизационный аукцион Хоростковского спиртзавода на Тернопольщине.

Об этом сообщается на сайте Фонда госимущества.

За право собственности на предприятие в ходе торгов соревновались четыре участника, которые повысили цену объекта на 23,6 млн грн - от стартовых 31 372 965 грн до 55 000 001 грн.

Хоростковский спиртзавод расположен в Гусятинском районе Тернопольской области в г. Хоросткове и состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества.

Отмечается, что будущий владелец этого объекта получит также возможность участия в новом рынке производства спирта.

"Это уже десятый успешный аукцион приватизации спиртовых активов из перечня объектов ГП «Укрспирт», которые проходят в рамках демонополизации рынка спирта", - отметили в Фонде госимущества.

Как сообщается в системе "Prozorro.Продажи", победителем аукциона стало ООО "Вест Вэй", предложившее 55 000 001 грн; его главный конкурент, ООО "Транс-Н", - на 1 гривну меньше (55 млн грн). По данным портала Youcontrol, конечным бенефициаром компании "Вест Вэй", зарегистрированной во Львове, указан житель Львовской области Владимир Каинский.

Напомним, в сентябре ФГИ начал масштабную приватизацию государственных предприятий, входящих в ГП "Укрспирт" и Государственный концерн "Укрспирт". В декабре прошлого года президент Владимир Зеленский подписал свой законопроект, предусматривающий отмену государственной монополии на производство спирта. С 1 июля 2020 года производить спирт может любая компания, получившая необходимую лицензию.

В рамках демонополизации спиртовой отрасли в Украине приватизированы, кроме Бершадского, Немировский спиртзавод ГП "Укрспирт" (за 55 млн грн), Артемовский и Овечацкий (за более чем 50 млн гривен каждый), а также Лопатинский (за 50 млн грн).

13 ноября ФГИ сообщал о продаже восьмого спиртзавода - в поселке Козлове на Тернопольщине. 30 ноября ФГИ продал Лужанский спиртзавод за 21 млн гривен.