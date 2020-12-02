Bloomberg узнал сроки переноса IPO «дочки» Alibaba. Оно пройдет не раньше 2022 года

Шансов на то, что финтех Ant Group — дочерняя компания китайского гиганта Alibaba, проведет первичное размещение акций в следующем году, становится все меньше. Об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

Bloomberg узнал сроки переноса IPO «дочки» Alibaba. Оно пройдет не раньше 2022 года
Фото: rbc.ru

Причина переноса IPO

Китай пересматривает правила регулирования финтех-индустрии, при этом Ant все еще находится на ранних этапах изучения изменений, необходимых для выполнения требований регулирующих органов.

С учетом того, что исполнение требований китайских регуляторов потребует большого объема работы, а некоторые правила еще не определены, IPO Ant Group может состояться не раньше 2022 года, сообщило агентство со ссылкой на представителей регулирующих органов. Представитель Ant отказался от комментариев агентству.

Ранее участвовавшие в листинге Ant юристы заявляли Financial Times, что процесс исполнения требований китайских регуляторов и составление нового проспекта для IPO на бирже в Гонконге может занять не менее полугода. Управляющий фондом инвестиционной компании Polar Capital Джерри Ву сказал FT, что в ближайшее время IPO компании Ant Group ждать не стоит, так как перенос займет шесть-девять месяцев или даже год-два.

Приостановка листинга Ant Group китайскими властями может снизить стоимость компании вдвое, сообщил ранее Bloomberg со ссылкой на пересмотренную оценку аналитиков. Cтоимость Ant Group перед IPO, по данным агентства, оценивалась в $280 млрд.

Предыстория

Размещение Ant Group обещало стать рекордным в истории фондового рынка. Оно должно было превзойти по объему размещения IPO нефтяной компании Saudi Aramco ($25,6 млрд).

Китайская компания планировала привлечь более $34 млрд. Торги акциями должны были начаться 5 ноября сразу на двух биржах — в Гонконге и в Шанхае. Спрос на бумаги финтех-компании был ажиотажным — объем заявок на Шанхайской бирже достиг $2,8 трлн.

Однако китайские торговые площадки приостановили процедуру IPO за два дня до запланированного размещения.

Ant сообщила, что первичное размещение акций было приостановлено, поскольку компания может не соответствовать требованиям листинга или раскрытия информации. Это было связано, в частности, с изменениями регулирования в Китае в сфере финтеха.

Акции китайской компании Alibaba, которой принадлежит треть Ant, после этой новости потеряли более 8%.

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