Гендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионов

Генеральный директор японского SoftBank миллиардер Масайоси Сон заявил, что «не разбирается в биткоинах» и не хочет тратить на них свое время. Об этом пишет mind со ссылкой на Business Insider.

Гендиректор SoftBank потерял на инвестициях в биткоин более $130 милионов
Фото: Масайоси Сон

Масайоси Сон рассказал, что один из друзей посоветовал ему инвестировать 1% личных активов в биткоины — это около $200 млн. Тогда Сон решил тратить около пяти минут ежедневно, наблюдая за колебаниями цен на валюту.

Впоследствии Сон рассказал, что быстро устал проверять цену биткоина каждый день. Он добавил, что инвестиции «отвлекали его внимание от собственного бизнеса». В результате он решил продать криптовалюту, потеряв на этом, по собственной оценке, около $50 млн.

Глава SoftBank поделился, что «чувствует себя гораздо лучше» после того, как продал криптовалюту. Однако, он не думает, что биткоины и другая цифровая валюта не исчезнут в ближайшее время: цифровая валюта будет полезной, но непонятно, как именно, сказал он.

Сон же, по собственным словам, сфокусируется на других проектах.

Предыстория

Японский миллиардер приобрел биткоины в конце 2017 года, когда курс составлял около $20 000, выяснила Wall Street Journal. Бизнесмен решил избавиться криптовалюта в начале 2018 — тогда она резко упала в цене. По данным издания, он потерял $130 млн.

Что с курсом

С 6 утра 20 ноября криптовалюта торгуется выше $18 тыс.

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