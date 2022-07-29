Голова російського ВТБ через сина канадського комуніста володіє нерухомістю в Європі, РФ та Криму на суму $130 млн – розслідування

Голова російського банку ВТБ Андрій Костін, який перебуває під санкціями ЄС та США , володіє через підставних осіб елітною нерухомістю в Європі та Росії на суму близько $130 млн. - стверджується у розслідуванні OCCRP.

За даними журналістів-розслідувачів, довіреною особою банкіра є громадянин Канади Ерік Уайт. Як з’ясувалось завдяки «архіву Пандори», йому належить мережа офшорних компаній на Британських Віргінських островах та Кіпрі. На них записано елітну нерухомість, якою Костін може володіти в обхід санкцій.

Серед активів, пов'язаних з компаніями Уайта, журналісти називають готель Tannenhof в австрійських Альпах, віллу під Сен-Тропе, квартири в Парижі та Москві, а також готельний комплекс у Тверській області та особняк із виноробнею у Криму. Також компанії, пов'язані з Уайтом, володіли частками у російських франшизах Burger King та KFC.

Про Еріка Уайта відомо не так багато, пише OCCRP. Він син канадського комуніста Берта Уайта, вперше приїхав до СРСР у 1966 році та здобув освіту в інтернаті для дітей закордонних комуністичних лідерів «Інтердім». Після школи він вступив до МДУ, потім повернувся до Канади та зайнявся бізнесом.

У 2015 році Ерік Уайт отримав громадянство Кіпру та купив віллу по сусідству з будинком топ-менеджера колишньої кіпрської «дочки» ВТБ Володимира Попова.