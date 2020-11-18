Кабмин добавил 14 аэропортов в перечень приоритетных инвестпроектов

Предполагается привлечение средств государственного и местного бюджетов, а также инвесторов.

В перечень из 103 приоритетных инвестиционных проектов до 2023 года, утвержденного Кабинетом Министров на заседании в среду, вошли 14 аэропортов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Согласно сопутствующим распоряжению документам, в частности, в указанном перечне - восстановление основной деятельности и дальнейшее развитие международного аэропорта в Черкассах; реконструкция аэродрома международного аэропорта "Ивано-Франковск"; реконструкция международного аэропорта в Черновцах (все - финансирование за счет средств государственного и местного бюджетов, средств инвестора).

Кроме того, приоритетными определены: модернизация материально-технической базы международного аэропорта "Херсон" (финансирование за счет государственного и местного бюджетов, кредитными средствами), реконструкция международного аэропорта "Винница", международного аэропорта в Одессе (третья очередь строительства), международного аэропорта в Днепре, строительство нового аэропорта "Закарпатье", реконструкция международного аэропорта в Полтаве (все - за средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора).

Кроме этого, планируется восстановить инфраструктуру КП "Международный аэропорт "Ровно" (исключительно за счет инвестора), отремонтировать взлетную полосу, здания, сети КП "Аэропорт Сумы" (за счет средств государственного и местного бюджетов, средств инвестора, кредитных средств), реконструировать международные аэропорты в Кривом Роге и Николаеве (средства государственного и местного бюджетов, средства инвестора), реконструировать и модернизировать аэропорт в Житомире (средства инвестора и госбюджета).

В сентябре Кабмин выделил 30 миллионов гривен для выполнения предпроектных и проектных работ по строительству аэропорта на Закарпатье. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что правительство сейчас ищет оптимальное место для строительства нового аэропорта.

Впоследствии стало известно, что аэропорт "Ужгород" возобновит полноценную работу. Украина и Словацкая республика подписали соответствующее межправительственное соглашение.