В Медном поясе Калахари запустят новый рудник

Компания Khoemacau Mining, принадлежащая американскому фонду частных ценных бумаг Cupric Canyon, заявила, что ввод в эксплуатацию медного рудника Khoemacau в Ботсване состоится до конца 2021 г.



В прошлом году компания привлекла 565 млн долл. для финансирования проекта, завершение которого ожидается в середине будущего года.



На территории Ботсваны пролегает так называемый Медный пояс Калахари, но в настоящее время в стране добывают медь всего в двух местах. Причем оба месторождения уже выработаны, и работы там прекратятся в 2021 г.



Производственная мощность рудника Khoemacau составит около 60 тыс. т меди в концентрате в год. Часть этой продукции, возможно, будет перерабатываться в ЮАР, но, по словам исполнительного директора Khoemacau Mining Джона Мунро, концентрат, в основном, предполагается экспортировать морским путем.



