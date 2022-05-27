Работа: в Украине запустят единую базу вакансий

Появилась отличная новость для тех, кто в поиске трудоустройства. В Украине в скором времени появится единая база вакансий, где представят самую актуальную информацию.

Работа в Украине: власти запускают единую базу вакансий

В пресс-службе Министерства экономики Украины сообщили, что в базе будут указаны предложения от Государственного центра занятости и крупнейших порталов по поиску работы. Речь идет о таких популярных сайтах как work.ua, robota.ua, grc.ua, pidbir.com и novarobota.ua.

Базу будут наполнять сотрудники Государственной службы занятости и агентств по поиску работы. Ожидается, что ресурс будет наполняться в режиме реального времени. Таким образом украинцы получат оперативную информацию о всех вариантах трудоустройства.

Замминистра экономики Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Игорь Дядюра напомнил, что трудоустройство наших соотечественников очень важно для возобновления экономической активности.

«Мы локализуем максимум предложений на рынке труда и данные о кадровом потенциале на одной площадке, что позволит предпринимателям быстро найти работников, а людям работу", - отметил Дядюра.

Работа в Украине: власти запускают единую базу вакансий

Напомним, с начала войны с Россией потеряли работу около 5 миллионов украинцев. И это только данные по тех, кто был официально трудоустроен. Сейчас спрос на рынке труда в разы превышает предложение.

Накануне стало известно, в каких городах Украины во время войны больше всего вакансий и максимальные зарплаты.


Ловіцька Леся, Тудей

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