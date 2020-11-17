Немецкий концерн E.ON переоборудовал часть газопровода под прокачку водорода

Энергетический концерн E.ON переоборудовал газопровод, который является частью немецкой системы газоснабжения, под прокачку водорода, чтобы проверить техническую способность транспортировки чистого H2 по существующим газовым сетям.



Испытание является частью научно-исследовательского проекта "H2HoWi" в Хольцвиккеде, Северный Рейн-Вестфалия. Оно призвано подтвердить, что H2 не влияет на свойства материала труб или герметичность существующей инфраструктуры.



Технический стандарт в Германии в настоящее время ограничивает концентрацию водорода в газовых сетях в 10%. Но в ряде испытаний уже осуществлялась прокачка газа с более высокой долей H2.



"Модернизация нынешней инфраструктуры газовых сетей для использования водорода – важная предпосылка успеха энергетического перехода", – заявил главный операционный директор E.ON Томас Кениг.



По его мнению, преобразованная экологически чистая электроэнергия, может храниться в форме водорода в газовых сетях. Таким образом, газовая инфраструктура может стать хранилищем энергии будущего.



E.ON поставил перед собой цель добавлять зеленые газы к природному газу в распределительных сетях. И, при необходимости, предлагать поставку 100% водорода.



"Электрифицировать всё технически или экономически нецелесообразно. Следовательно, водород будет незаменим в качестве энергоносителя для случаев, в которых прямое использование экологически чистой электроэнергии невозможно или нецелесообразно по техническим или коммерческим причинам", – отметила генеральный директор подразделения E.ON Westenergie и председатель Национального совета по водороду при правительстве Германии Катерина Райхе.



По ее мнению, нужно соединить разные сектора потребления энергии. Учитывая его углеродно-нейтральный характер, чистый водород является перспективным решением, например, когда речь идет о поставке тепла или промышленных производственных процессах.



В рамках проекта H2HoWi изучаются эти варианты. Компания отключит от сети газопровод среднего давления в городе Хольцвиккеде в Рурской области, а затем подключит его к хранилищу водорода, который будет поставляться четырем коммерческим заказчикам.



Водород будет использоваться для выработки тепла. Помимо преобразования трубопровода, это также потребует корректировки существующих установок заказчика. По этой причине на их площадках устанавливаются водородные конденсационные котлы от Remeha.



Из публикации E.ON непонятно, будет ли в данном случае модернизация включать замену труб. Но на фотографии, предоставленной компанией, видно новые трубы.



E.ON является многопрофильным энергетическим предприятием. Активно занимается водородными технологиями и лоббирует введение квот на использование зеленого газа.



