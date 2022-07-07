Австрія конфіскувала підземне газове сховище російського концерну "Газпром"

Австрія конфіскувала підземне газове сховище (ПСГ) російського концерну "Газпром" у Хайдасі., повідомляє DW .

Уряд країни пояснив, що цим він реалізує принцип "використовуй або втрати" і передасть ПСГ у Хайдасі, яке "Газпром" "систематично відмовляється заповнювати", іншим енергетичним компаніям.