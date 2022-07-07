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2022-07-07
Австрія конфіскувала підземне газове сховище російського концерну "Газпром"
Раніше канцлер Австрії Карл Нехаммер попереджав Путіна про можливу конфіскацію, якщо ПСГ пустуватиме, інформує
Австрія конфіскувала підземне газове сховище (ПСГ) російського концерну "Газпром" у Хайдасі.,
Уряд країни пояснив, що цим він реалізує принцип "використовуй або втрати" і передасть ПСГ у Хайдасі, яке "Газпром" "систематично відмовляється заповнювати", іншим енергетичним компаніям.
Юлія Мельничук, ZN.ua