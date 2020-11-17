За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов — Оpendatabot

В «карантин выходного дня» 14-15 ноября заведения общественного питания потеряли 27% оборота. Об этом сообщает Опендатабот.

За выходные кафе и рестораны потеряли 27% от оборотов — Оpendatabot
Фото: delo.uа

Как влияет карантин

Всего за неделю оборот кафе и ресторанов упал на 10% по сравнению с предыдущей неделей.

С начала карантина в марте обороты ресторанов упали на 81% по сравнению с докарантиннимы показателями. Летом ресторанному бизнесу удалось восстановиться. Однако уже с середины октября обороты снова падают.

«На субботу и воскресенье приходится основная часть выручки заведений общественного питания. В выходные дни рестораны зарабатывают в среднем 41% от своего недельного оборота, бары — 40%, пиццерии и кальянные — 35%, фастфуд — 31%, кондитерские — 30%», — говорится в исследовании.

Что обещают в Кабмине

В Кабмине обещают поддержать бизнес и работников, которые потеряют заработок за карантина выходного дня, в случае если работники официально оформлены.

Это доплаты, которые проводились предпринимателям, в частности во время первого локдауна.

Карантин не для всех

Как пишет ЭП, за первые сутки действия «карантина выходного дня» полицейские открыли 9 уголовных производств и составили 990 административных протоколов за нарушение карантинных ограничений.

Работало 1542 рейдовые группы, которые проверили более 17 000 субъектов хозяйствования.

В результате приостановлена ??работа 1355 учреждений, деятельность которых запрещается в выходные дни.

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