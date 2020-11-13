Арматура из Турции дорожает с учетом возросшего спроса

Как сообщает Argus, стоимость турецкой стальной арматуры росла в течение 9 дней из последних 10, что является наилучшим показателем среди 10-дневных периодов в текущем году, указывая на самый активный спрос на материал в 2020 г.



Эксперты отмечают усиление с конца октября китайского рынка арматуры, а также более активные рынки арматуры в США и Европе.



Кроме того, подъему цен на арматуру в мировом масштабе способствуют проблемы с производством в таких регионах, как Южная Америка, и обозначившийся к концу года рост спроса на арматуру в регионе Ближнего Востока. Южноазиатские импортеры в начале ноября платили турецким заводам самую высокую цену за данную продукцию в текущем году.



Стоимость стальной арматуры на условиях fob в Чжанцзягане совершила самый заметный скачок в текущем году в период между 6 и 9 ноября – на 8 долл. на стоимость тонны, если не принимать во внимание подъем цены на 9 долл. 3 августа.



По оценкам Argus, стальная арматура из Турции подорожала с 29 октября с 446 долл. за т fob до 463,8 долл. за т fob (+17,8 долл.). Предыдущее пиковое годовое значение наблюдалось в период с 11 по 17 сентября - 455 долл. за т fob.



