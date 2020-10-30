Китай увеличит потребление нержавейки по итогам года

Согласно оценке китайской Ассоциации производителей специальных сталей, по итогам 2020 года видимое потребление нержавеющего проката в КНР улучшится на 6,4% в годовом сопоставлении до 25,5 млн. тонн, сообщает SteelOrbis.



Объёмы выплавки нержавеющей стали, как ожидается, превысят за 2020 год 30 млн. тонн. Рост по сравнению с 2019 годом составит 2,1%.



По данным ассоциации, за первый квартал 2020 года металлургические предприятия КНР выплавили 6,08 млн. тонн нержавеющей стали, во втором - 7,88 млн. тонн. Видимое потребление составило 4,9 млн. тонн и 6,76 млн. тонн соответственно. Импорт нержавеющей стали из Китая за 9 месяцев вырос в годовом сопоставлении на 24,3% до 1,1 млн. тонн, экспорт - сократился на 12,4% до 2,37 млн. тонн.