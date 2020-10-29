Экономика США выросла на рекордные 33,1%

Власти выделили более 3 трлн долларов на помощь от пандемии коронавируса.

Экономика США выросла на рекордные 33,1%
Фото: finance.obozrevatel.com

Экономика Соединенных Штатов показала рекордный рост. По данным министерства торговли США, в третьем квартале валовой внутренний продукт вырос на 7,4%, или на 33,1% в годовом выражении, что является историческим рекордом, пишет Bloomberg.

Динамика даже выше той, что предсказывали аналитики (+32%). Однако ВВП все равно остается на 3,5% ниже докоронавирусного пика после рекордного (31,4% в годовом выражении) падения во втором квартале.

Также рекордный рост (40,7% в годовом выражении) показали потребительские расходы, значительно выросли инвестиции в основные фонды и недвижимость.

В то же время количество новых заявок на пособие по безработице за неделю снизилось на 40 тысяч - до 751 тысячи.

Президент Дональд Трамп не упустит возможности похвастаться результатами за пять дней до выборов, отмечает агентство, хотя рост фьючерсов на S&P 500 на новости о квартальном ВВП оказался незначительным. Объем производства в США остается ниже своего уровня в четвертом квартале 2019 года. Кроме того, есть признаки того, что всплеск роста быстро стихает.

Напомним, правительство США выделило более 3 трлн долларов на помощь от пандемии коронавируса.

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