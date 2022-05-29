"В океане застряли рекордные 62 млн баррелей нефти из РоSSии": аналитик раскрыл подноготную "успехов" нефтяной отрасли РФ

РоSSия токсична и неконкурентоспособна.

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Декларируемые в РоSSии успехи с продажами нефти, которые якобы лишь возрастают на фоне попыток Европы ввести эмбарго, на самом деле являются манипуляцией, призванной скрыть очень плачевное состояние дел. Об этом в эфире "Ходорковский LIVE" заявил роSSийский аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин.

Отвечая на вопрос ведущего по поводу рекордных 62 млн баррелей роSSийской нефти, "которые застряли в океане", аналитик отметил, что на эту нефть просто не удается найти покупателей, информирует ZN.ua.

"Если верить роSSийскому правительству, то добыча нефти в РоSSии, которая сократилась в апреле, вдруг начала выздоравливать. И в мае показала все признаки роста. Правительство говорит, что до конца года добыча еще больше подрастет. Тогда, откуда же взялись эти 62 млн баррелей? Раз, и почему-то покупателей не нашлось на такой огромный объем? Что-то тут такое странное и неправильное", - отметил эксперт.

По его словам, на лицо тот факт, что от роSSийской нефти просто отказываются в мире, несмотря на предложение огромных торговых скидок.

"РоSSийские компании и торговцы, которые перекупают роSSийскую нефть, они предлагают ее на очень выгодных условиях. Во-первых, это скидка, которая доходит до 40 долларов за баррель, при цене - 108-112 долларов за баррель это очень большая скидка. Дальше идет еще одна уступка для покупателей - продавцы обещают за свой счет доставить в порт, уплатив и за фрахт, и за танкеры. И все равно, почему-то не помогает", - сказал эксперт.

При этом, подчеркнул Крутихин, санкций на роSSийскую нефть не было. Запреты были введены только в нескольких странах - США, Канаде, Великобритании.

Однако, по словам экспертов, не смотря на это, у РоSSии есть очень большие проблемы с реализацией нефти.

"Первое - это, а кому и как платить? Плата должна идти в какие-то банки. И, несмотря на цепочку посредников в финансовых операциях, все равно оплата идет роSSийским компаниям и роSSийским банкам. А финансовая система РоSSии и большинство крупных банков находятся под санкциями, не только американскими и европейскими, но даже в некоторых азиатских государствах", - отметил он.

Второе обстоятельство, по мнению эксперта, заключается в том, что компании ждут, каким окажется наказание за нарушение санкций против РоSSии и в токсичности торговых контактов с Россией.

"Особо не заметно, чтобы это по кому-то ударило. Нужен конкретный пример, чтобы кого-то наказали сурово. Но сейчас в Евросоюзе обсуждается вопрос, чтобы сотрудничество с роSSийскими компаниями, которые находятся под санкциями, были признаны уголовным преступлением, пособничеством терроризму. И поэтому боязно связываться с роSSийской нефтью и с роSSийскими танкерами", - считает Крутихин.

При этом он привел пример Индии, который в роSSийских СМИ представляется как успех на поприще увеличения продаж нефти.

"Да, действительно, с начала войны закупок увеличились почти втрое. Но все равно, эти объемы составляют меньше 6%, которые закупает Индия. На том рынке командую Ирак, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты. И соперничать с ними роSSийской нефти очень и очень сложно", - сказал эксперт.

Кроме того, отметил он, нефть из РоSSии в Индию нужно еще как-то возить.

"Либо со Средиземного моря, чрез Суэцкий канал. Либо даже из балтийских портов каким-то образом. Либо из дальневосточных потов. Но это очень больше транспортное плечо. Оно съедает большую часть прибыли. РоSSийские компании остаются не в накладе. Но соперничать им все тяжелее и тяжелее", - подчеркнул Крутихин.

Коме того, он допустил, что Индия в вопросе закупок роSSийской нефти, все же достигнет определенного уровня взаимопонимания с США и Евросоюзом. После чего откажется или сильно ограничит закупки из РоSSии.

Напомним, как стало известно, FATF отстранила РоSSию от влияния на принятие решений в организации, и рассматривает отнесение РФ в "черный список" стран-террористов. В организации серьезно обеспокоены влиянием вторжения РФ в Украину на среду рисков отмывания денег и финансирование терроризма.

По материалам: ZN.UA /

Лия Ильченко, ZN.ua

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