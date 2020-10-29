Польша все охотнее легализует украинских заробитчан

В Украине введение дополнительного налогообложения грозит стране еще большей потерей рабочего населения, которое по-прежнему предпочитает зарабатывать деньги за границей. На данный момент украинцы уже считаются одними из рекордсменов по легализации трудовой миграции в Польше , как сообщается во Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству.



Отметим, что недавно в Государственной налоговой службе Украины анонсировали свои планы по поводу повышения налоговой нагрузки на денежные переводы трудовых мигрантов. Таким способом правительство собирается увеличить денежные поступления в государственный бюджет Украины.



При этом со своей стороны Польша собирается сделать работу для трудовых мигрантов еще проще путем внесения новых изменений на законодательном уровне. В перспективе, это должно облегчить возможность пребывания украинцев на территории Польши .



"По данным на август 2020 года, 507 тыс. украинцев (это исторический рекорд) стали плательщиками в польский Фонд социального страхования. И это несмотря на карантин. Очевидно, что эта цифра будет только расти", – предсказали в ведомстве.



Напомним, что по итогам 2019 года трудовые мигранты Украины перевели на счета страны рекордную сумму денег размером почти в 16 млрд долл.



На тот момент указанная сумма денег составляла 10% от всего ВВП страны. В этом году сумма финансовых переводов со стороны трудовых мигрантов ожидается почти в четверть раз меньшей от предыдущих значений.



