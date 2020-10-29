Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатам

Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатам

На 1 октября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,1% по сравнению с 1 сентября до 3 560,892 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.

Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 818,572 млн гривен, Днепропетровской – 405,360 млн гривен и Харьковской – 575,106 млн гривен.

Как сообщалось, на 1 сентября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,6% по сравнению с 1 августа до 3 421,444 млн гривен.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Еще два завода "Укрспирта" ушли с молоткаЕще два завода "Укрспирта" ушли с молотка
Без западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФБез западных денег не можем прожить, - Зеленский о сотрудничестве с МВФ
Метинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах МариуполяМетинвест выделил средства на 220 кислородных точек в больницах Мариуполя
На систему Prozorro не было рейдерских атакНа систему Prozorro не было рейдерских атак
В Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнесаВ Италии предпринимателям будут платить за переезд и открытие бизнеса
Блок рекламы


Похожие новости
Рост заболеваемости коронавирусом привел к обрушению фондового рынка СШАРост заболеваемости коронавирусом привел к обрушению фондового рынка США
Мировому рынку кокса предрекают устойчивый ростМировому рынку кокса предрекают устойчивый рост
JPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируютJPMorgan сделал ставку на рост биткоина: что прогнозируют
Потребители стали в ЕС обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19Потребители стали в ЕС обеспокоены ростом заболеваемости COVID-19
Нафтогаз ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 33 МВтНафтогаз ввел в эксплуатацию солнечную электростанцию мощностью 33 МВт
Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%Бундесбанк прогнозирует рост числа случаев неплатежеспособности компаний на 35%
Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных странВсемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран
На Белорусской атомной электростанции запустили первый реакторНа Белорусской атомной электростанции запустили первый реактор
Великобритания простимулирует свой экспорт в УкраинуВеликобритания простимулирует свой экспорт в Украину
Всемирный банк предсказал рост количества бедных в мире впервые за 20 летВсемирный банк предсказал рост количества бедных в мире впервые за 20 лет
Последние новости
Подгружаем последние новости