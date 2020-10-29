Госстат фиксирует рост задолженности по зарплатам

На 1 октября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 4,1% по сравнению с 1 сентября до 3 560,892 млн гривен. Об этом говорится в сообщении Государственной службы статистики.



Наибольшая задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2020 года была зафиксирована в Донецкой области – 818,572 млн гривен, Днепропетровской – 405,360 млн гривен и Харьковской – 575,106 млн гривен.



Как сообщалось, на 1 сентября 2020 года задолженность по выплате заработной платы увеличилась на 0,6% по сравнению с 1 августа до 3 421,444 млн гривен.

