Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции

Турция установила нулевые пошлины на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, в том числе из Украины, до 1 января 2021 года, в то время, как в августе Турция ввела дополнительные пошлины на украинские товары.



Соответствующее решение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в Официальном вестнике, передают Українськi Новини.



"Введено в действие "Дополнительное решение к Решению о режиме импорта", - сказано в нем.



В прилагаемой таблице указано, что вместо пошлины на импорт пшеницы в размере 45%, на импорт ячменя - 35% и импорт кукурузы 25%, будет установлен нулевой процент.



Данные пошлины будут действовать до 1 января 2021 года.

