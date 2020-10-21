Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции

Турция обнулила пошлины на некоторые виды агропродукции

Турция установила нулевые пошлины на импорт пшеницы, ячменя и кукурузы, в том числе из Украины, до 1 января 2021 года, в то время, как в августе Турция ввела дополнительные пошлины на украинские товары.

Соответствующее решение Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опубликовано в Официальном вестнике, передают Українськi Новини.

"Введено в действие "Дополнительное решение к Решению о режиме импорта", - сказано в нем.

В прилагаемой таблице указано, что вместо пошлины на импорт пшеницы в размере 45%, на импорт ячменя - 35% и импорт кукурузы 25%, будет установлен нулевой процент.

Данные пошлины будут действовать до 1 января 2021 года.

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