Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно

Компания Microsoft представила внутреннее руководство по «гибридному рабочему месту», чтобы обеспечить большую гибкость в работе даже после открытия офисов в США. Об этом сообщает The Verge со ссылкой на внутреннее руководство компании.

Microsoft разрешила сотрудникам работать из дома постоянно
Фото: mind.ua

Удаленка. Что разрешат сотрудникам

Компания позволит сотрудникам свободно работать из дома менее 50% рабочего времени, или полностью перейти на удаленную работу с разрешения менеджера.

Работники на удаленке лишатся своего офисного рабочего места, но при желании смогут пользоваться общим пространством в офисе Microsoft.

Сотрудникам также будет разрешено переехать в другой город страны и возможно даже переехать за границу, если формат удаленной работы позволит без проблем выполнять свои обязанности.

Microsoft будет возмещать расходы на домашний офис, но расходы на переезд остаются за работником.

Кому не повезло

Удаленная работа не предусмотрена для сотрудников hardware- лабораторий, дата-центров и работников с очным обучением.

Ранее сообщалось

Согласно опросу Американской торговой палаты в Украине и компании Deloitte, около 40% украинских компаний продолжат оставлять часть своих сотрудников на удаленной работе.

Перспективы «удаленки»

  • К 2028 году 73% компаний будут хотя бы частично работать с удаленными сотрудниками, по данным Upwork. До коронавируса таких компаний было меньше 30%.
  • В 2018 году в США экономия среди компаний на сотрудниках, которые работали удаленно, составила, по оценкам экспертов, $5 млрд.
  • HubSpot сообщает, что 83% опрошенных признают: удаленная работа делает их более счастливыми, а 77% сотрудников удаленно работают продуктивнее.
  • Ранее «Минфин» писал о преимуществах работы онлайн и какие профессии популярны для дистанционной формы работы.

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