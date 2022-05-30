Панельные дома в Украине снесут: что будет взамен

В Украине могут снести все панельные дома. Сначала – те, что повреждены войной на территориях, где продолжались военные действия. А впоследствии – и по всей Украине. Такую идею предложил президент Владимир Зеленский во время визита в Харьков.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Харьков – один из украинских городов, наиболее пострадавших от войны. В городе разрушены 2229 домов. И, конечно, среди них есть немало панельных. Такое жилье и до войны вызвало немало нареканий, как из-за своего неприглядного эстетического облика, так и из-за его некомфортности и высокой теплопроводности. Поэтому теперь президент предлагает не тратить деньги на восстановление панельных домов, поврежденных войной, а просто снести их и на их месте построить новое, крепкое и красивое жилье.

"Если уж так случилось и у нас война, то не стоит ли рассмотреть возможность убрать по всей стране панельные дома, особенно на разрушенных территориях", – предложил президент.

Владимир Зеленский говорит, что после войны в Украине новое жилье нужно строить сразу с укрепленными бомбоубежищами и крепким подземным паркингом, где людям можно было бы, в случае какой-либо угрозы, пересидеть не одни сутки.

Кстати, эта идея не нова. К сожалению, нам достался неспокойный мир. А тут еще и под самым боком – такой агрессивный сосед. Следовательно, украинцам нужно жить в мире, однако всегда быть готовыми к войне. Поэтому новое жилье следует строить с учетом этих реалий. Специалисты также склоняются к тому, что нужно отказаться от многоэтажных домов. Они показали свою неприспособленность к условиям войны. Из таких домов невозможно быстро эвакуировать людей. А кроме того, они являются отличными мишенями для артиллерии врага.

Президент считает, что власть после войны должна позаботиться, чтобы у украинцев были деньги на восстановление страны.

"Должны найти средства, кредитные линии. Государство должно обеспечить это с точки зрения гарантий, а руководители городов и областей должны находить классные проекты и деньги", – говорит глава государства.

Конечно, на столь масштабную реконструкцию национального жилищного фонда нужны "космические" деньги. Но есть надежда, что Украине все-таки достанутся 200 миллиардов долларов роSSийских сбережений. Тогда воплощение всех этих идей станет намного проще. А если хватит денег, то и подтянутся специалисты, и не только из Украины.

Так, некоторые эксперты считают, что у нас будет стоять очередь из строителей из соседних стран, которые будут ехать в Украину, чтобы заработать здесь неплохие деньги.