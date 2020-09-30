В НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нет

У НБУ нет никаких секретных документов или договоренностей о долларе по 30. В долгосрочной перспективе курс гривны будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов. Об этом заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий в интервью Liga.net, комментируя заявления политиков о «долларе по 30».

В НБУ говорят, что секретных договоренностей о курсе 30 грн/$ нет
Фото: espreso.tv

Доллар по 30

«Мы видели много прогнозов о падении гривны еще в июле, когда происходила смена главы НБУ, однако этого не произошло. Тогда гривна тоже ослабла, но уже в августе вернулась к укреплению. Поэтому поверьте, у нас нет никаких секретных документов или договоренностей о долларе по 30. В долгосрочной перспективе курс гривны будет формироваться под влиянием фундаментальных факторов — динамики экспорта, импорта, инвестиций», — отметил Гелетий.

При этом он подчеркнул, что Нацбанк ведет эффективную коммуникацию с Офисом президента.

Гелетий о курсе в бюджете-2020

Комментируя заявление министра финансов Сергей Марченко, который заложен в проекте госбюджета-2021 прогноз среднегодового курса 29,1 грн/$ был согласован с НБУ, Гелетий подчеркнул: «Эта цифра взята из макропрогноза Минэкономики, и никаких форматов, процедур или регламентов, согласно которым НБУ должен ее согласовывать, не существует».

Позиция НБУ по курсу

«В этом контексте могу сказать одно: у НБУ нет никаких таргетов по курсу. Наша позиция — опять же никаких таргетов по курсу и исключительно движение in line с рыночными трендами. В общем чем меньше внимания к курсу, тем лучше. Потому что есть гораздо более важный показатель — инфляция. От него зависит и покупательная способность граждан, и стоимость кредитов для бизнеса и населения», — сказал Гелетий.

«НБУ не будет никоим образом поддерживать ни девальвационное, ни ревальвационное движение курса. Мы не собираемся мешать гривне двигаться в ту сторону, куда ее будут толкать рыночные силы. Если гривна будет только девальвировать, то о каком доверии к национальной валюте можно говорить, стоит тогда рассчитывать на дедолларизацию и дешевые кредиты? Это риторический вопрос», — констатировал заместитель главы Нацбанка.

Пирамида ОВГЗ

Комментируя заявления политиков, что на рынке ОВГЗ была сформирована «финансовая пирамида», заместитель главы НБУ рассказал, что как в прошлом заместитель министра финансов присутствовал на соответствующем заседании финкомитета ВР, где обсуждался этот вопрос.

«По моему мнению, мои коллеги качественно перевели дискуссию в профессиональное русло и обоснованно объяснили, почему это не так», — резюмировал Гелетий.

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