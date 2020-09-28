Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Аслунд подал в отставку

"От президента мы получаем только оскорбления и препятствия".

Член наблюдательного совета "Укрзализныци" Андерс Аслунд подал в отставку. Шведский экономист, старший научный сотрудник Atlantic Council заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и депутаты от Слуги Народа разрушают корпоративное управление в госкомпаниях.

Об этом пишет НВ.Бизнес, опубликовавшее полный текст заявления Андерса Аслунда.

Так, одной из причин своей отставки Аслунд назвал чрезмерные юридические риски, которым он подвергается. Аслунд отметил, что, хотя в подписанных с ним договорах членам наблюдательного совета обещали страхование ответственности директоров и должностных лиц, что является стандартной практикой, украинское правительство не предоставило такое страхование.

Кроме того, по его словам, многие решения наблюдательного совета не выполнялись руководством "Укрзализныци". Аслунд также отметил, что правительство не обеспечивает компании приемлемые регуляторные или финансовые условия для модернизации и повышения эффективности расходов.

В-третьих, членам наблюдательного совета "Укрзализныци" с апреля ничего не платят. "После пяти месяцев невыплаты зарплаты я считаю маловероятным, что нынешнее украинское правительство будет выплачивать какое-то вознаграждение членам наблюдательного совета", - отмечает экономист.

По словам Аслунда, это началось с выступления президента Владимира Зеленского в Верховной Раде 4 марта, после которого глава государства "популистски ввел "минимальную" заработную плату". При этом, по словам Аслунда, решение об ограничении заработных плат чиновникам не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является "атакой на хорошее управление".

Основной проблемой он считает то, что президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

"Мы - иностранные члены наблюдательных советов тринадцати крупных государственных компаний и банков - упорно трудились, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От президента (единственного президента Украины, с которым я никогда не встречался) мы получаем только оскорбления и препятствия", - подчеркнул Аслунд.

Он добавил, что чувствует, что не нужен акционеру, и ему не предложили приемлемые условия работы.

Напомним, "Укрзализныця "получила наблюдательный совет в июне 2018 года. Тогда в состав наблюдательного совета компании вошли экономист Андерс Аслунд, один из менеджеров Deutsche Bank Кун Кристиан, австрийский специалист в области бухучета Андреас Матье, бывший исполнительный директор ЕБРР в Украине Шевки Аджунер, директор Офиса по вопросам привлечения и поддержки инвестиций Даниэль Билак, член наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" Константин Марьевич, бывший руководитель представительства Blackstone в Украине Иван Юрик.

ПАО "Укрзализныця" начала хозяйственную деятельность в конце 2015 года (ранее УЗ была государственной администрацией железнодорожного транспорта). Компания является национальным перевозчиком грузов и пассажиров по железной дороге.