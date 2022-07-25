Члени уряду РФ контролювали частину ТРЦ в столиці: поліція заарештувала майно на 1,2 млрд грн

Правоохоронці наклали арешт на частину торгівельно-розважального центру в Солом’янському районі столиці, виявилось, що він належить членам уряду РФ – повідомляє прес-служба Національної поліції України.

«Працівники Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Національної поліції України встановили, що фактичними власниками частини підприємства у Києві є високопосадовці російської федерації та керівники ВАТ, понад 50% акцій якого належать державі-агресору. Прибуток від його господарчої діяльності міг використовуватися у фінансуванні підривної діяльності проти України», - зазначили у Нацполіції.

Слідчі встановили, що посадові особи цього підприємства аби легалізувати кошти, здобуті злочинних шляхом, та уникнути конфіскації майна, яке є власністю громадян РФ , здійснили незаконне переоформлення частини приміщень торговельного центру на підконтрольну офшорну компанію, власниками якої також є росіяни з-поміж керівництва уряду російської федерації.

Все це вони зробили, використовуючи фіктивне підприємство за допомогою виготовлення підроблених документів.

Солом’янський районний суд міста Києва наклав арешт на нежитлові приміщення площею понад 15 тис. м кв. загальною вартістю понад 1,2 млрд грн.

Правоохоронці не вказують назву ТРЦ, але на розповсюдженому Нацполіцією фото зображено ТРЦ «Мармелад», який знаходиться у Солом’янському районі столиці за адресою вул. Борщагівська, 154.