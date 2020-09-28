Фонд госимущества проиграл Ахметову дело о реприватизации "Укртелекома"

Хозяйственный суд г. Киева отказался удовлетворить иск Фонда госимущества к ООО "ЕСУ" в деле №910/7708/17 о расторжении договора купли-продажи 92,79% акций "Укртелекома" от 11.03.2011 и взыскании 2,17 млрд грн пени (за просрочку исполнения обязательства по внесению инвестиций).

Об этом сообщает Finbalance.

"Истец не доказал факта неисполнения ООО "ЕСУ" условий договора купли-продажи пакета акций и существенного нарушения покупателем своих обязательств, которое бы в значительной степени лишило истца (продавца) того, на что он рассчитывал при заключении этого договора", - говорится в судебном решении от 27 августа 2020 года.

"Укртелеком" находился в государственной собственности до 2011 года, когда его продали компании Epic (позднее - Raga) через ООО "ЕСУ" в 2011 году. Директор по международным связям и отношениям с инвесторами СКМ Джок Мендоза-Вилсон в 2018 году рассказывал, что за Epic тогда стоял глава СБУ Валерий Хорошковский.

Согласно судебным материалам, которые в 2018 году опубликовала LIGA.net, в 2012 году Epic начала переговоры о продаже "Укртелекома" компании Ахметова. Согласно заявлениям СКМ, переговоры начались по требованию экс-президента Украины Виктора Януковича. Якобы он попросил Рината Ахметова купить долю в "Укртелекоме".

СКМ также заявил в суде, что 100% владельцем "Укртелекома" был Дмитрий Фирташ. Raga со своей стороны заявляет, что владельцем акций, в том числе и на момент переговоров с СКМ, был Денис Горбуненко, а Фирташ был только кредитором.

В 2013 году сделка стоимостью $860 млн состоялась. СКМ заплатил $100 млн, но затем оплата была остановлена. По версии ответчика, СКМ только после покупки удалось провести аудит "Укртелекома", и выяснилось, что предыдущий владелец не выполнял своих инвестиционных обязательств перед государством. Компания в течение пяти лет после приватизации должна была вложить в актив $450 млн инвестиций; построить и передать в государственную сеть спецсвязи. Кроме того, в корпорации выяснили, что сама приватизация была проведена вне закона, без раскрытия реальных бенефициаров.

Поэтому СКМ решила не платить Raga следующие транши по соглашению и выдвинула встречные требования: расторгнуть договор о покупке и вернуть первый транш за "Укртелеком".

В связи с этим началось рассмотрение, в рамках которого в 2017 году Лондонский арбитраж обязал Ахметова выплатить связанной с Фирташем компании $760 млн за "Укртелеком".

В прошлом году сообщалось, что Ахметов заключил мировое соглашение с предыдущим владельцем "Укртелекома". Компании Raga Establishment Limited и SCM Financial Overseas Limited 1 октября урегулировали между собой спор о продаже "Укртелекома" в 2013 году.