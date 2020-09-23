МВФ хочет установить цену на выбросы CO2 для основных стран-загрязнителей

МВФ хочет установить цену на выбросы CO2 для основных стран-загрязнителей

Международный валютный фонд (МВФ) предлагает ЕС установить минимальную цену на выбросы CO2. Об этом заявила глава МВФ Кристалина Георгиева, сообщил Climate Change News.

По ее словам, ЕС необходимо в приоритетном порядке заключить соглашения о установке минимальной цены на выбросы СО2 с основными странами-загрязнителями.

По словам К.Георгиевой, если ЕС не удастся заключить договоренности, то необходимо ввести механизм Carbon Border Adjustment. Он предполагает внедрение экологической пошлины за импорт продукции в ЕС в зависимости от объемов выбросов СО2 в процессе ее производства. Предположительно механизм будет запущен не позднее 2023 года.

По оценке GMK Center, введение Carbon Border Adjustment может обойтись украинским экспортерам в 566 млн евро в год. Для украинских металлургов показатель достигнет 379,9 млн евро.

По мнению К.Георгиевой, введение CBA позволит предотвратить так называемую "углеродную утечку". Как результат, механизм обеспечит равные конкурентные условия для поставщиков – как внутренних, так и внешних.

European Green Deal планирует сократить выбросы парниковых газов в Евросоюзе на 40% до 2030 года. А к 2050 году – выйти на нулевые выбросы парниковых газов. На данный момент Еврокомиссия рассматривает возможность ужесточить требование по сокращению выбросов парниковых газов до 50% к 2030 году.

МинПром по материалам ГМК Центр

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