Bloomberg: ЕС может установить «потолок» цен на газ в ближайшие дни

«Нерыночная» цена может действовать до июня 2023 года.

Евросоюз может вмешаться в энергорынок и ввести ограничения цены на газ, если РоSSия, крупнейший поставщик ЕС, перекроет поток. Об этом сообщает Bloomberg с ссылкой на проект документа Еврокомиссии.

Этот шаг станет частью пакета мер по замене импорта роSSийского газа после вторжения РФ в Украину. Документ должен рекомендовать согласовать общие принципы подготовки к чрезвычайной ситуации и нехватке газа в регионе.

Если ситуация с газом станет критической, введение "потолка" цены (прайс-кепов) будет временным, а рыночная цена должна использоваться как можно дольше, говорится в проекте документа. Принятие Еврокомиссией ожидается 18 мая, но к тому времени он еще может претерпеть изменения.

Кроме того, документ содержит ряд краткосрочных мер по стабилизации рынка. В частности, правительствам хотят разрешить расширить регулирование розничных цен на природный газ, а сырьевым торговцам могут разработать механизм экстренной поддержки ликвидности для торговцев сырьевыми товарами и другие.

Планируется, что такие временные меры не продлятся дольше июня 2023 года.


Середа Елена, ZN.ua

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