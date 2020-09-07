Эксперты оценили ущерб мировой экономике от коронавируса в $35 триллионов

Восстановление мировой экономики после вызванного коронавирусом кризиса замедляется, и до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами.

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Восстановление мировой экономики после вызванного коронавирусом кризиса замедляется, и до конца 2020 года страны могут столкнуться с новыми проблемами. Об этом считают опрошенные Bloomberg эксперты. Общий ущерб глобальной экономике до 2025 года может достигнуть $35 трлн, оценил профессор экономики Австралийского национального университета Уорвик Маккиббин. «Придется вакцинировать достаточно много людей, прежде чем экономические издержки начнут снижаться», — отметил он. На то, чтобы сделать вакцину широко доступной в мире, потребуется еще много времени, предупреждает Маккиббин. Причини опасения

Причин для опасений с точки зрения экономики в этом году много, отмечает агентство. Зима в северном полушарии может спровоцировать еще одну волну вируса, пока вакцина не готова.

Господдержка работников и моратории банков на платежи по займам постепенно истекают.

Напряжение между США и Китаем может усилиться к выборам президента в ноябре, что также может негативно сказаться на настроениях бизнеса.

«Мы прошли пик восстановления. С этого момента импульс будет немного сокращаться», — считает советник по мировой экономике инвестиционной компании Pacific Investment Management Йоахим Фельс.

Среди вызывающих беспокойство факторов Bloomberg выделяет, в частности, то, что в Китае потребители по-прежнему не тратят деньги на прежнем уровне, а крупнейшие банки отчитались о худшем падении прибыли более чем за 10 лет из-за роста «плохих» долгов. В Европе заводы пытаются сокращать расходы из-за низкого спроса, а низкие цены сказываются на прибыли. Франция и Германия продлили программы господдержки, но Великобритания свою планирует завершить в октябре, подвергая риску миллионы рабочих мест.

«Статистика показывает быстрое восстановление во втором квартале, и более медленное в третьем: экономическая активность по-прежнему сильно ниже довирусного уровня. Чтобы вернуться к нормальности, которая была до вируса, нужна вакцина», — считает ведущий экономист Bloomberg Том Орлик.

Позитивные признаки действительно есть: правительства направили порядка $20 трлн налоговой и денежной поддержки и могут отчитаться об успехах, признает Bloomberg. В США безработица резко упала в августе, а рынок недвижимости вырос. Постепенное восстановление китайской экономики «оптимисты называют руководством, по которому движется остальной мир», промышленность Германии тоже показывает хорошие цифры.