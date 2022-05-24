РоSSия уже нанесла Украине ущерб примерно на 1 триллион долларов — ОП

Размер ущерба для экономики Украины, который РФ нанесла в результате полномасштабного вторжения, достигает уже около одного триллиона долларов. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко во время брифинга в Медиацентре "Украина".

По его словам, это число включает как прямые экономические потери, так и косвенные.

“В первую неделю с начала войны агрессор уничтожал наши активы достаточно быстро. После первой недели наши убытки только по активам были примерно на уровне около 100 миллиардов долларов… Сейчас мы говорим о прямом ущербе для наших активов на уровне примерно 650 миллиардов долларов”, — рассказал Устенко.

Он подчеркнул, что если к ним прибавить размер косвенных потерь, в частности недоинвестированные средства и недополученный валовой внутренний продукт, то в сумме получится примерно один триллион долларов.

”Скажем, в этом году мы планировали, что наш рост будет на уровне примерно 4-4,5 процента, что в денежном исчислении означало бы около 10 миллиардов долларов. По факту мы имеем падение. Поэтому с этим косвенным ущербом мы можем говорить, что полная стоимость, требующая возмещения, выходит на цифру примерно около одного триллиона долларов”, — объяснил советник президента.

Устенко отметил, что общие потери Украины от роSSийской войны уже составляют пять наших годовых ВВП , учитывая объемы 2021 года.

"Есть четкое понимание — агрессор должен заплатить все, каждую гривну, каждую копейку от нанесенного нам ущерба", — подчеркнул он.

По словам советника, нанесенный ущерб должен максимально компенсироваться за счет замороженных активов Центрального банка РФ , в общей сложности достигающих около 350 миллиардов долларов.

Другой источник, который может быть использован для восстановления Украины, это ”так называемые арестованные активы роSSийской номенклатуры”, находящиеся за пределами государства-агрессора. Их сумма составляет примерно 150 миллиардов долларов.

Кроме этого, Устенко рассказал о скрытых активах РоSSии, то есть вывезенных с территории РФ в течение длительного периода времени. Их продолжают искать и арестовывать. ”По разным оценкам речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов”, — уточнил он.

Советник президента Украины также объяснил, что для того, чтобы получить живые средства от этих активов, будут выпускаться специальные долговые расписки, которые будут продавать на международном финансовом рынке.