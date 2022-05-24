РоSSия уже нанесла Украине ущерб примерно на 1 триллион долларов — ОП
Речь идет о прямых и косвенных экономических потерях.
Размер ущерба для экономики Украины, который РФ нанесла в результате полномасштабного вторжения, достигает уже около одного триллиона долларов. Об этом заявил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко во время
По его словам, это число включает как прямые экономические потери, так и косвенные.
“В первую неделю с начала войны агрессор уничтожал наши активы достаточно быстро. После первой недели наши убытки только по активам были примерно на уровне около 100 миллиардов долларов… Сейчас мы говорим о прямом ущербе для наших активов на уровне примерно 650 миллиардов долларов”, — рассказал Устенко.
Он подчеркнул, что если к ним прибавить размер косвенных потерь, в частности недоинвестированные средства и недополученный валовой внутренний продукт, то в сумме получится примерно один триллион долларов.
”Скажем, в этом году мы планировали, что наш рост будет на уровне примерно 4-4,5 процента, что в денежном исчислении означало бы около 10 миллиардов долларов. По факту мы имеем падение. Поэтому с этим косвенным ущербом мы можем говорить, что полная стоимость, требующая возмещения, выходит на цифру примерно около одного триллиона долларов”, — объяснил советник президента.
Устенко отметил, что общие потери Украины от роSSийской войны уже составляют пять наших годовых ВВП, учитывая объемы 2021 года.
"Есть четкое понимание — агрессор должен заплатить все, каждую гривну, каждую копейку от нанесенного нам ущерба", — подчеркнул он.
По словам советника, нанесенный ущерб должен максимально компенсироваться за счет замороженных активов Центрального банка РФ, в общей сложности достигающих около 350 миллиардов долларов.
Другой источник, который может быть использован для восстановления Украины, это ”так называемые арестованные активы роSSийской номенклатуры”, находящиеся за пределами государства-агрессора. Их сумма составляет примерно 150 миллиардов долларов.
Кроме этого, Устенко рассказал о скрытых активах РоSSии, то есть вывезенных с территории РФ в течение длительного периода времени. Их продолжают искать и арестовывать. ”По разным оценкам речь идет о нескольких сотнях миллиардов долларов”, — уточнил он.
Советник президента Украины также объяснил, что для того, чтобы получить живые средства от этих активов, будут выпускаться специальные долговые расписки, которые будут продавать на международном финансовом рынке.
В восстановлении Украины будут использовать и ресурсы партнеров — ЕС, США и других государств.