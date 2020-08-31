Трам решил снизить стальные квоты для Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает беспошлинную квоту на импорт стали из Бразилии . По его словам, американская металлургическая промышленность была вынуждена значительно сократить производство из-за коронавируса, поэтому интересы национальной безопасности требуют сокращения импорта.



При введении в 2018 г. стальных тарифов в США они не были распространены на Бразилию , которая в ответ согласилась на добровольное ограничение экспорта. В 2019 г. Дональд Трамп заявлял, о намерении отменить квоты, распространив на Бразилию действие тарифов, но это решение так и не было принято.



В 2020 г. импорт стальной продукции в США существенно сократился. По данным национального Министерства торговли, в первом полугодии его объем составил 11,22 млн. т, на 20,8% меньше, чем годом ранее. Но поставки из Бразилии снизились только на 3,1% до 2,37 млн. т.



Как указывается в заявлении Белого Дома, лимиты на оставшиеся месяцы текущего года будут уменьшены для отдельных видов стальной продукции, которые пока не названы. В декабре 2020 г. стороны проведут консультации, в ходе которых будет определен режим торговли в 2021 г. Правительство Бразилии выразило надежду на то, что квота будет восстановлена в прежнем объеме.



По данным Министерства торговли США, более 89% поставок стальной продукции из Бразилии (2,108 млн. т) в январе-июне пришелся на полуфабрикаты, импорт которых в первом полугодии незначительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в США за шесть месяцев поступило 106,2 тыс. т бразильской оцинкованной стали (рост на 2% по сравнению с уровнем годичной давности), 49,24 тыс. т катанки (спад на 13,3%) и 45,02 тыс. т нефтегазовых труб (рост на 32%). Поставки других видов стальной продукции незначительные.



Согласно прогнозу American Iron and Steel Institute (AISI), в 2020 г. американский импорт стали в 2020 г. уменьшится на 7,4% по сравнению с прошлым годом до 23,46 млн. т. Из них на готовую стальную продукцию придется только 15,56 млн. т, что на 18,5% меньше, чем в 2019 г.

