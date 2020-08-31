Трам решил снизить стальные квоты для Бразилии

Трам решил снизить стальные квоты для Бразилии

Президент США Дональд Трамп заявил, что снижает беспошлинную квоту на импорт стали из Бразилии. По его словам, американская металлургическая промышленность была вынуждена значительно сократить производство из-за коронавируса, поэтому интересы национальной безопасности требуют сокращения импорта.

При введении в 2018 г. стальных тарифов в США они не были распространены на Бразилию, которая в ответ согласилась на добровольное ограничение экспорта. В 2019 г. Дональд Трамп заявлял, о намерении отменить квоты, распространив на Бразилию действие тарифов, но это решение так и не было принято.

В 2020 г. импорт стальной продукции в США существенно сократился. По данным национального Министерства торговли, в первом полугодии его объем составил 11,22 млн. т, на 20,8% меньше, чем годом ранее. Но поставки из Бразилии снизились только на 3,1% до 2,37 млн. т.

Как указывается в заявлении Белого Дома, лимиты на оставшиеся месяцы текущего года будут уменьшены для отдельных видов стальной продукции, которые пока не названы. В декабре 2020 г. стороны проведут консультации, в ходе которых будет определен режим торговли в 2021 г. Правительство Бразилии выразило надежду на то, что квота будет восстановлена в прежнем объеме.

По данным Министерства торговли США, более 89% поставок стальной продукции из Бразилии (2,108 млн. т) в январе-июне пришелся на полуфабрикаты, импорт которых в первом полугодии незначительно уменьшился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Кроме того, в США за шесть месяцев поступило 106,2 тыс. т бразильской оцинкованной стали (рост на 2% по сравнению с уровнем годичной давности), 49,24 тыс. т катанки (спад на 13,3%) и 45,02 тыс. т нефтегазовых труб (рост на 32%). Поставки других видов стальной продукции незначительные.

Согласно прогнозу American Iron and Steel Institute (AISI), в 2020 г. американский импорт стали в 2020 г. уменьшится на 7,4% по сравнению с прошлым годом до 23,46 млн. т. Из них на готовую стальную продукцию придется только 15,56 млн. т, что на 18,5% меньше, чем в 2019 г.



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