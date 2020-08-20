Канада и Китай будут разрабатывать месторождения в Конго

Канада и Китай будут разрабатывать месторождения в Конго

Канадская компания Ivanhoe Mines и китайская China Nonferrous Metal Mining (CNMC) подписали соглашение о стратегическом партнерстве. В соответствии с ним, компании будут заниматься совместной разработкой, эксплуатацией или покупкой месторождений в Африке.

Очевидно, речь идет, прежде всего, о ДР Конго, где обе компании ведут активную деятельность по добыче и производству меди и других металлов.

Как сообщил сопредседатель Ivanhoe Роберт Фридланд, результатом этого соглашения может стать объединение различных активов. Канадская компания ранее искала партнеров для нескольких проектов в Конго и ЮАР.

В ДР Конго Ivanhoe совместно с китайской компанией Zijin Mining, являющейся ее крупнейшим акционером, строит медный рудник Kamoa-Kakula, ввод в строй которого ожидается в 2021 г. При этом всего в 45 км от него CNMC запустила в январе текущего года первый в ДР Конго крупный завод по производству рафинированной меди Lualaba Copper Smelter и медно-кобальтовый рудник Deziwa.

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