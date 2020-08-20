ОПЕК+ решил в своей работе придерживаться трех букв

Мониторинговый министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) на заседании в среду пришел к выводу, что ситуация на нефтяном рынке постепенно улучшается, но остается хрупкой ввиду неопределенностей и "черных лебедей". Но министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазил бен Сальман запатентовал свой рецепт от этих напастей - "три С": cut, comply and compensate", что в переводе означает "сокращай, соблюдай и компенсируй".



Между тем усилия ОПЕК+ по снижению нефтедобычи, а также естественное падение производства ввиду низких цен на нефть в странах, не участвующих в альянсе, принесло свои плоды. Нефтяной рынок находится на пути к ребалансировке, спрос восстанавливается по мере роста экономик, и, по средней оценке различных институтов, включая ОПЕК, EIA и МЭА, предполагается, что в четвертом квартале мировое потребление нефти восстановится до 97% к уровню, предшествующему пандемии, заявил министр энергетики Саудовской Аравии.



"Эти институты также указывают на другие признаки улучшения, начиная от сокращения мировых коммерческих запасов и снижения количества нефти в плавучих хранилищах, вплоть до быстрого восстановления спроса на топливо, такое как бензин и дизель, во многих странах, включая Саудовскую Аравию", – сказал он.



Страны, не входящие в ОПЕК+, в июле снизили добычу на 3-3,5 млн баррелей в сутки, в том числе в США - на 2 млн баррелей в сутки.



Хуже всех сделку исполнял Ирак, который занимает второе место по добыче нефти среди стран ОПЕК. В мае страна исполнила сделку на 46%, что означало недосокращение на 560 тыс. баррелей в сутки, при том, что все страны ОПЕК должны были ограничиться на 6 млн баррелей в сутки.



В результате все страны договорились о действии механизма компенсаций: если не снизил, насколько нужно было, снизь на эти объемы в последующие месяцы.



"Мы должны постараться оставить этот временный режим компенсаций позади, компенсировав все объемы, добытые сверх установленных ограничений, к концу сентября", – призвал бен Сальман в начале заседания.



Исходя из отчетов ОПЕК, в частности, Ирак должен компенсировать за май-июнь-июль 855 тыс. баррелей в сутки (в расчете на месяц). Министр энергетики Ирака пообещал бен Сальману в середине июля, что страна в августе и сентябре дополнительно снизит добычу к своей квоте на 400 тысяч баррелей в сутки каждый месяц, и цифра может быть пересмотрена по итогам учета данных вторичных источников. Таким образом, вероятно, Ирак должен будет снизить добычу еще на 55 тыс. баррелей в сутки в какой-то из месяцев.



Однако почти в конце заседания состоялся телефонный звонок между наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом бен Абдулазизом с премьер-министром Ирака Мустафой аль Кадхими. Стороны обсудили усилия по стабилизации и ребалансировке мировых нефтяных рынков и подчеркнули важность соблюдения всеми участниками соглашения ОПЕК+ и согласованного механизма компенсации.



Другими злостными нарушителями среди стран ОПЕК стали Нигерия, которой согласно расчетам "Интерфакса" нужно будет компенсировать недосокращенную добычу в 340 тыс. баррелей в сутки (в расчете на один месяц), Конго – 120 тыс. баррелей в сутки, Анголе – 130 тыс. баррелей в сутки, Габону – 155 тыс. баррелей в сутки.



В итоговом релизе ОПЕК+ не указал, какие страны представили графики компенсаций, а от кого еще ждет графиков до 28 августа. Из числа стран не-ОПЕК не полностью исполняет свои обязательства Казахстан. По крайней мере, его называли публично.



Сделка по снижению нефтедобычи ОПЕК+, заключенная в начале апреля на фоне беспрецедентного падения спроса на нефть из-за пандемии COVID-19, предполагала сокращение производства в мае-июне на 9,7 миллиона баррелей в сутки (на 23% от уровня октября 2018 года, для РоSSии и Саудовской Аравии установлены отдельные базы отсчета), с июля предполагалось чуть ослабить ограничения – 7,7 млн баррелей в сутки (на 18%), а с начала 2021 года до мая 2022 года планируется снизить добычу на 5,7 млн баррелей в сутки (на 14% от базы).



Позднее было принято решение о продлении ограничений в 9,7 млн баррелей в сутки еще и на июль. С июля Мексика не участвует в соглашении, поэтому в июле речь идет о снижении производства на 9,6 млн баррелей в сутки.



С августа страны ОПЕК+ вправе наращивать добычу на 2 млн баррелей в сутки. Страны, которые не полностью исполняли соглашение, должны будут компенсировать "недосдачу" в августе и сентябре. Таким образом, ожидается, что в эти месяцы реальный рост добычи будет меньше 2 миллионов баррелей в сутки.



Так, по подсчетам "Интерфакса", все страны ОПЕК, неисполнявшие соглашение в мае-июне-июле, имеют общую "задолженность" в 1,56 миллиона баррелей в сутки (в расчете на месяц), а страны не-ОПЕК – 0,78 млн баррелей в сутки. Всего 2,36 млн баррелей в сутки. Если распределить их равномерно в течение августа и сентября, то общий рост производства будет примерно на 1 млн баррелей в сутки каждый месяц. Однако ОПЕК не раскрыл планов по компенсациям.



В своей речи принц напомнил, что, сделку ОПЕК+, которая действует до мая 2022 года, исходя из ситуации, можно будет продлить и дальше,



