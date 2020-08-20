На проектирование аэропорта в Мукачеве государство выделит 30 млн грн

Проект терминала будет реализован за средства инвестора.

На проектирование аэропорта в Мукачеве государство выделит 30 млн грн
Фото: http://www.mukachevo.net/

Правительство одобрило постановление КМУ, которым предполагается включить в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года проект строительства аэропорта в Мукачеве.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

"Мы продолжаем подготовку к строительству нового аэропорта в Мукачеве, который, без преувеличения, является крайне важным и ожидаемым проектом для всей инфраструктуры Закарпатья. Сегодняшним решением правительство поддержало включение этого проекта в Государственную целевую программу развития аэропортов на период до 2023 года", - подчеркнул руководитель ведомства Владислав Криклий.

Как говорится в сообщении министерства, в соответствии с обновленной программой, прогнозные объемы финансирования мероприятий по проектированию аэродрома в аэропорту Мукачева составят около 30 млн грн и будут реализованы средства, привлеченные под государственные гарантии в рамках подготовки к Евро-2012.

Мероприятия по проектированию терминала аэропорта будут стоить около 25 млн грн и будут внедрены на средства инвестора.

Напомним, в 2018 году тогдашний министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что Министерство инфраструктуры решило построить новый аэропорт в Мукачеве. Он станет главным в Закарпатской области вместо ограниченного в развитии аэропорта "Ужгород".

Он выразил надежду, что государство найдет источники финансирования для строительства нового аэропорта в Мукачеве уже в 2019-2020 годах. При этом Омелян подчеркнул, что пока не будет построен этот аэропорт, крайне важно восстановить нормальную работу аэропорта "Ужгород".

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