Демократы предлагают выделить Украине $40 млрд – Bloomberg

Демократы рассматривают возможность предоставления 40 миллиардов долларов в помощь Украине. Это даже больше, чем просил Джо Байден. Об этом пишет Bloomberg .

По информации, полученной от двух людей, знакомых с планами, демократы подготовили проект пакета помощи Украине на сумму 39,7 миллиарда долларов, и это без финансирования помощи на борьбу с ковидом. Пакет помощи планируют проголосовать на этой неделе.