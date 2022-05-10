Демократы предлагают выделить Украине $40 млрд – Bloomberg

Это на $7 млрд больше, чем просил Байден.

Демократы рассматривают возможность предоставления 40 миллиардов долларов в помощь Украине. Это даже больше, чем просил Джо Байден. Об этом пишет Bloomberg.

По информации, полученной от двух людей, знакомых с планами, демократы подготовили проект пакета помощи Украине на сумму 39,7 миллиарда долларов, и это без финансирования помощи на борьбу с ковидом. Пакет помощи планируют проголосовать на этой неделе.


Юлия Лавришин, ZN.ua

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