Государство не будет повышать цены на газ для населения, – Шмыгаль

Правительство призывает украинцев продолжать оплачивать коммунальные платежи.

Государство не будет повышать цены на газ для населения, – Шмыгаль
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Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения – тариф будет составлять 8 грн за кубометр, как и было.

Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции обеспечения обороноспособности, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Кабмин также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать стоимость коммунальных услуг.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - отметил Шмыгаль.

Напомним, тарифы на горячую воду в Киеве и тепло останутся на уровне прошлого отопительного сезона до 31 мая. Последующая корректировка стоимости горячей воды и тепла в Киеве будет зависеть от цены на газ, которая будет установлена на уровне государства.

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