Государство не будет повышать цены на газ для населения, – Шмыгаль

Кабинет министров принял решение не повышать цену на газ для населения – тариф будет составлять 8 грн за кубометр, как и было.

Льготная цена будет действовать и для предприятий, выполняющих жизненно важные функции обеспечения обороноспособности, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Кабмин также рекомендует местным органам власти и коммунальным предприятиям во время действия военного и чрезвычайного положения в Украине не повышать стоимость коммунальных услуг.

"Тарифы для людей не должны расти. Но мы также призываем украинцев продолжать платить за коммунальные услуги, чтобы у предприятий была возможность производить ремонты и платить заработные платы работникам", - отметил Шмыгаль.