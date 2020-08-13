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2020-08-13
Фонд госимущества получил 200 объектов для последующей приватизации
Кабмин принял распоряжение о передаче 200 объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества для их последующей приватизации. Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.
Фото: glavcom.ua
Какие объекты исключили из списка
Во время заседания ранее определенный список объектов сократили.
В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили 19 государственных предприятий:
- Завод порошковой металлургии
- Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза
- Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
- Экотрансенерго
- Кривбаспроект
- Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств
- Харьковское промышленно-торговое предприятие
- Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов
- Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий «Химтехнология»
- Укрпромвнешэкспертиза
- Львовское государственное специальное конструкторское бюро «Топаз»
- НИЦ жидких минеральных удобрений
- Государственное научно-технологическое производственное предприятие «Верес»
- Расчетно-клиринговый центр
- Полупанивський карьер
- Держинформаналитика
- Партнерский фонд
- Промышленно-металлургический консалтинг
- Финпро
По предложению Минэнерго, из перечня исключили: Львовуголь Шахта «Надежда», Лисичанскуголь, Укрэнерготруд.
Предыстория
- Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился с 360 объектов до 253.
- Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина — оставить примерно 300 предприятий с более чем 3 тысяч под контролем государства.