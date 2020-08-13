Фонд госимущества получил 200 объектов для последующей приватизации

Кабмин принял распоряжение о передаче 200 объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества для их последующей приватизации. Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

Фонд госимущества получил 200 объектов для последующей приватизации
Фото: glavcom.ua

Какие объекты исключили из списка

Во время заседания ранее определенный список объектов сократили.

В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили 19 государственных предприятий:

  • Завод порошковой металлургии
  • Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза
  • Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов
  • Экотрансенерго
  • Кривбаспроект
  • Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств
  • Харьковское промышленно-торговое предприятие
  • Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов
  • Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий «Химтехнология»
  • Укрпромвнешэкспертиза
  • Львовское государственное специальное конструкторское бюро «Топаз»
  • НИЦ жидких минеральных удобрений
  • Государственное научно-технологическое производственное предприятие «Верес»
  • Расчетно-клиринговый центр
  • Полупанивський карьер
  • Держинформаналитика
  • Партнерский фонд
  • Промышленно-металлургический консалтинг
  • Финпро

По предложению Минэнерго, из перечня исключили: Львовуголь Шахта «Надежда», Лисичанскуголь, Укрэнерготруд.

Предыстория

  • Ранее глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко заявлял, что Кабмин уже 5 месяцев обсуждает очередной список объектов малой приватизации, список сократился с 360 объектов до 253.
  • Премьер Денис Шмыгаль заявил, что стратегия Кабмина — оставить примерно 300 предприятий с более чем 3 тысяч под контролем государства.

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