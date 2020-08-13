Фонд госимущества получил 200 объектов для последующей приватизации

Кабмин принял распоряжение о передаче 200 объектов государственной собственности в сферу управления Фонда государственного имущества для их последующей приватизации. Такое решение было принято на заседании правительства 12 августа.

Фото: glavcom.ua

Какие объекты исключили из списка

Во время заседания ранее определенный список объектов сократили.

В частности, по предложению вице-премьера по вопросам промполитики Олега Уруского, из перечня исключили 19 государственных предприятий:

Завод порошковой металлургии

Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза

Донецкий государственный научно-исследовательский и проектный институт цветных металлов

Экотрансенерго

Кривбаспроект

Научно-исследовательский институт техники безопасности химических производств

Харьковское промышленно-торговое предприятие

Украинский научно-исследовательский институт специальных сталей, сплавов и ферросплавов

Научно-исследовательский и проектный институт химических технологий «Химтехнология»

Укрпромвнешэкспертиза

Львовское государственное специальное конструкторское бюро «Топаз»

НИЦ жидких минеральных удобрений

Государственное научно-технологическое производственное предприятие «Верес»

Расчетно-клиринговый центр

Полупанивський карьер

Держинформаналитика

Партнерский фонд

Промышленно-металлургический консалтинг

Финпро

По предложению Минэнерго, из перечня исключили: Львовуголь Шахта «Надежда», Лисичанскуголь, Укрэнерготруд.

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