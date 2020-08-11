Инфляция в Украине в годовом измерении осталась на уровне 2,4%

Потребительские цены в Украине в июле 2020 года снизились на 0,6% после роста на 0,2% в июне, 0,3% - в мае и 0,8% - в апреле и марте.

Об этом сообщила Государственная служба статистики в понедельник, 10 августа.

В то же время в июле 2019 года была зафиксирована такая же дефляция 0,6%, поэтому в годовом измерении инфляция по итогам июля 2020 года осталась на уровне 2,4% по сравнению с 1,7% по итогам мая, 2,1% - по итогам апреля и 2,3% - по итогам марта.

Согласно данным Госстата, в июле 2020 года, как и в июле-2019, была также зафиксирована базовая дефляция 0,1% после нулевого значения в июне и инфляции 0,1% в мае и 0,4% в апреле. В результате в годовом измерении базовая инфляция осталась на уровне 3%.

На потребительском рынке в июле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 1,4%. Больше всего (на 15,1% - и 15,0%) подешевели яйца и овощи. На 1,1-0,4% снизились цены на свинину, сахар, рис, сметану, молоко, сало. В то же время на 2,1-0,3% подорожали мясо птицы, фрукты, безалкогольные напитки, хлеб.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,5%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,0%.

Одежда и обувь подешевели на 4,8%, в том числе обувь - на 5,6%, одежда - на 4,2%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 1,2% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 7,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,2% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 3,4%, проезд в железнодорожном пассажирском транспорте - на 2,4%, автомобиле - на 1,8%.