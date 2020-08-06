Безос продал акции Amazon на более чем $3 миллиарда
Генеральный директор Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции своей компании на сумму более $3,1 млрд. Об этом сообщает
Продажа, как сообщается, был частью заранее подготовленного торгового плана. Ранее в этом году продал акций компании на сумму более $4,1 млрд.
Что известно о продаже
Безос по-прежнему владеет более 54 млн акций на сумму более $170 миллиардов, что делает его самым богатым человеком в мире.
Для сравнения, бизнесмен продал акций на $2,8 млрд в 2019 году. Безос заявлял, что продает около $1 млрд акций Amazon в год для финансирования своей космической компании Blue Origin.
Продажа состоялась через неделю после того, как Безос дал показания перед антимонопольным подкомитетом Палаты представителей, который обеспокоен растущей мощью крупных технологических компаний, вместе с генеральным директором Facebook Марком Цукербергом, генеральным директором Apple Тимом Куком и генеральным директором Alphabet Сундаром Пичаи.