Безос продал акции Amazon на более чем $3 миллиарда

Генеральный директор Amazon Джефф Безос на этой неделе продал акции своей компании на сумму более $3,1 млрд. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на документацию Комиссии по ценным бумагам и биржам.

Продажа, как сообщается, был частью заранее подготовленного торгового плана. Ранее в этом году продал акций компании на сумму более $4,1 млрд.

Что известно о продаже

Безос по-прежнему владеет более 54 млн акций на сумму более $170 миллиардов, что делает его самым богатым человеком в мире.

Для сравнения, бизнесмен продал акций на $2,8 млрд в 2019 году. Безос заявлял, что продает около $1 млрд акций Amazon в год для финансирования своей космической компании Blue Origin.