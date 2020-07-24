Во время реконструкции аэропорта "Борисполь" разворовали 37 млн грн, - СБУ

Коммерческая структура, которая строила многоуровневый паркинг, присвоила средства.

Во время реконструкции аэропорта
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины задокументировала масштабное хищение государственных средств, выделенных на реконструкцию международного аэропорта "Борисполь". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что менеджмент коммерческой структуры в 2017 году стал победителем тендера на строительство многоуровневого паркинга в аэропорту. Бизнесменов подозревают в фальсификации документов об объемах выполненных работ и использовании субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, что позволило перевести в наличные и присвоить почти 37 миллионов гривень.

В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБ Украины проводят ряд обысков в офисах и по месту жительства фигурантов производства. В квартире одного из фигурантов изъяли около $60 тысяч и более 1,5 миллиона гривень, законность происхождения которых не подтверждена.

Сейчас по всем адресам проведения обысков описывают и изымают финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправную деятельность фигурантов.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 2 ст. 212 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в июне 2017 года международный аэропорт "Борисполь" выбрал нового генерального подрядчика, который должен достроить многоуровневую парковку возле терминала D. Им стало ООО "НАН", которое предложило выполнить работы за 439 млн гривень и уложиться в 12 месяцев с момента подписания договора.

В августе 2015 года аэропорт "Борисполь" в судебном порядке расторг договор с ОАО "Строительное управление №813" из-за некачественного выполнения строительных работ. Государственное предприятие смогло отсудить у генерального подрядчика долг и пеню на общую сумму почти 95 млн грн.

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