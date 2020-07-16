American Airlines отправит 25 тыс. работников в отпуск без сохранения зарплаты

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc может отправить 25 тыс. сотрудников, или одну пятую персонала, в неоплачиваемый отпуск осенью на фоне возобновления падения спроса на авиаперевозки в связи с растущим числом заражений коронавирусом.



Сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск после 1 октября, когда истечет срок действия федеральной помощи. Компании запрещено сокращать персонал или размер зарплат до 30 сентября включительно в рамках соглашения о получении финансовой помощи от властей.



Компания сообщила в адресованном персоналу письме, что к осени у нее будет на 20 тыс. больше сотрудников, чем ей необходимо. Авиаперевозчик направил сотрудникам уведомления о потенциальной отправке в отпуск без сохранения зарплаты в соответствии с федеральным трудовым законодательством.



В числе тех, кого может коснуться это решение, оказались сотрудники аэропортов и работники, выполняющие технические операции.



Ранее American Airlines сократила около 5 тыс. человек в административной и управленческой сфере.



Акции авиакомпании в ходе предварительных торгов в четверг теряют в цене 5,9%.



