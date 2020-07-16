American Airlines отправит 25 тыс. работников в отпуск без сохранения зарплаты

American Airlines отправит 25 тыс. работников в отпуск без сохранения зарплаты

Крупнейшая авиакомпания США American Airlines Group Inc может отправить 25 тыс. сотрудников, или одну пятую персонала, в неоплачиваемый отпуск осенью на фоне возобновления падения спроса на авиаперевозки в связи с растущим числом заражений коронавирусом.

Сотрудники могут быть отправлены в неоплачиваемый отпуск после 1 октября, когда истечет срок действия федеральной помощи. Компании запрещено сокращать персонал или размер зарплат до 30 сентября включительно в рамках соглашения о получении финансовой помощи от властей.

Компания сообщила в адресованном персоналу письме, что к осени у нее будет на 20 тыс. больше сотрудников, чем ей необходимо. Авиаперевозчик направил сотрудникам уведомления о потенциальной отправке в отпуск без сохранения зарплаты в соответствии с федеральным трудовым законодательством.

В числе тех, кого может коснуться это решение, оказались сотрудники аэропортов и работники, выполняющие технические операции.

Ранее American Airlines сократила около 5 тыс. человек в административной и управленческой сфере.

Акции авиакомпании в ходе предварительных торгов в четверг теряют в цене 5,9%.

МинПром по материалам Интерфакс

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Наибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грнНаибольшая сумма дохода, которая была задекларирована киевлянами в этом году, составляет 7,5 млрд грн
Цены на нефть продолжают падениеЦены на нефть продолжают падение
СБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській областіСБУ заблокувала незаконний видобуток нафти в Івано-Франківській області
Рада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателейРада отменила доходно-расходные книги для физлиц-предпринимателей
"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик"Бритіш Американ Тобакко" звернулася до президента через заяви СН про націоналізацію фабрик
Блок рекламы


Похожие новости
Зарплаты госслужащим будут начислять по-новомуЗарплаты госслужащим будут начислять по-новому
Минфин исключил один банк из списка уполномоченных выплачивать пенсии и зарплатыМинфин исключил один банк из списка уполномоченных выплачивать пенсии и зарплаты
Радуцкий: правительство дополнительно выделит 11 млрд гривен на зарплаты медикамРадуцкий: правительство дополнительно выделит 11 млрд гривен на зарплаты медикам
Правительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантинаПравительство урезало зарплаты членов наблюдательных советов госкомпаний до 47 000 грн до конца карантина
Tosyali Holding набирает работников для нового заводаTosyali Holding набирает работников для нового завода
77% предприятий Украины не намерены сокращать работников77% предприятий Украины не намерены сокращать работников
Андрей Коболев: назван размер урезанной зарплаты главы НАКаАндрей Коболев: назван размер урезанной зарплаты главы НАКа
Полмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантиномПолмиллиона киевлян взяли отпуск за свой счет в связи с карантином
Грузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемииГрузоотправители считают неуместным повышение стоимости ж/д перевозок в условиях пандемии
Первые последствия реструктуризации: Intel сократит 128 работников офиса в Санта-КлареПервые последствия реструктуризации: Intel сократит 128 работников офиса в Санта-Кларе
Последние новости
Подгружаем последние новости