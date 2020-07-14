Запропоноване урядом зниження зеленого тарифу є недостатнім, - нардеп Нагорняк

У поданому урядом законопроєкті №3658 передбачається зниження тарифу для сонячної генерації на 15%, для вітрової - на 7,5%.

Комітет Верховної Ради з питань енергетики і ЖКГ вважає недостатнім зниження тарифу зеленої генерації, яке раніше уряд узгодив із інвесторами сонячних і вітрових електростанцій. Про це на засіданні Погоджувальної ради ВР повідомив член фракції "Слуга народу", народний депутат Сергій Нагорняк.

У поданому урядом законопроєкті №3658 передбачається зниження тарифу для сонячної генерації на 15%, для вітрової - на 7,5%.

"На думку більшості членів нашого комітету, поданий законопроєкт є занадто м'яким для інвесторів, тому що Україна не має можливості оплачувати найбільший тариф в Європі, і водночас обмежувати найдешевшу атомну генерацію. Ми будемо подавати правки і знижувати передбачений у законопроєкті тариф зеленої генерації, бо держава не в змозі оплачувати цей надвисокий тариф".

Нардеп повідомив, що в 2019 році виплати інвесторам зеленої генерації склали 26 млрд грн, в 2020 році прогнозовані виплати передбачені на рівні 52 млрд грн, у 2021 році - 65 млрд грн.

Законопроєкт №3658 був проголосований Верховною Радою в першому читанні 3 липня 2020 року. У Комітеті ВР з питань енергетики і ЖКГ йде робота над правками до законопроєкту до другого читання.