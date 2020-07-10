Последствия карантина. Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 тысяч
Количество пустующих апартаментов на Манхеттене превысило 10 000 по итогам июня. Это худший показатель в новейшей истории одного из самых престижных городских районов в мире. Об этом
По сравнению с июнем 2019 года количество пустых квартир на Манхеттене увеличилось на 85%.
Причина падения спроса
Агентство называет главной причиной падения спроса на аренду замедление экономической активности в Нью-Йорке в связи с пандемией COVID-19.
Как изменились цены
Цена на аренду в июне упала на 8% по сравнению с июнем прошлого года, до среднего показателя $ 3 400 в месяц. Это все еще в два раза выше, чем цена аренды апартаментов в среднем по США.
Число сделок по купле-продаже апартаментов сократилось на 54% в первом полугодии и достигло тридцатилетнего минимума. Всего за первые шесть месяцев 2020 года на Манхеттене было продано 1 147 квартир.
Цена продажи также сократилась за этот период на 18% до, в среднем, $1 млн за квартиру. Это самая низкая цена на последние 10 лет.