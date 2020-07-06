ЕК сохранила пошлины на ферросилиций из Китая и ЕС

Европейская комиссия приняла решение о продлении на очередной пятилетний срок, до 1 июля 2025 г., антидемпинговых пошлин на ферросилиций, импортируемый из РоSSии и Китая.



Ставка пошлин составляет для роSSийских компаний от 17,8 до 22,7%. Китайская продукция облагается по ставкам от 15,6 до 31,2%.



Как заявляют европейские представители, отмена пошлин нанесла бы ущерб региональным производителям ферросилиция, которые и так столкнулись в последнее время с падением спроса и цен на данную продукцию. Некоторым компаниям пришлось сократить выпуск.