Air Products и Tyssenkrupp подписали договор по поставкам зеленого водорода

Мировой лидер в области промышленных газов Air Products, и мировой лидер в области технологий и решений для промышленных электролизных установок Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers, объявили о заключении Соглашения о стратегическом сотрудничестве (SCA).



"В рамках эксклюзивного сотрудничества обе компании будут использовать свой опыт в области технологий, инжиниринга и управления проектами для разработки проектов по поставкам зеленого водорода в ключевые регионы", - отмечается в пресс-релизе немецкого промышленного концерна Thyssenkrupp.



Немецкие специалисты предоставят консорциуму собственную технологию электролиза воды, а также оборудование, инженерные и технические услуги для установок электролиза воды, которые будет эксплуатировать Air Products.



"Наши технологии электролиза воды являются ключевыми для подключения возобновляемых источников энергии в транспортной и других отраслях промышленности. Являясь лидером на мировом рынке электролиза, мы предлагаем и технологию, и налаженные цепочки поставок на один гигаватт мощности электролиза в год", - говорит Денис Крюде, генеральный директор Thyssenkrupp Uhde Chlorine Engineers.



Thyssenkrupp уже смонтировал около 600 электрохимических установок электролиза водорода по всему миру с общей мощностью более 10 гигаватт и обладает глубокими знаниями в области планирования и эксплуатации этих установок.



Цель обеих компаний состоит в том, чтобы сделать экономичные проекты, связанные с использованием "зеленого" водорода, осуществимыми в промышленных масштабах при низких инвестиционных и эксплуатационных затратах, надежных технологиях и эффективном управлении проектами.



На этой неделе Thyssenkrupp заявил о достижении переломного рубежа в использовании возобновляемых источников энергии: технология электролиза воды, разработанная специально для производства водорода, которым планируется заместить природный газ в металлургических процессах, отвечает требованиям для участия на рынке энергоносителей.



Ранее сообщалось, что Thyssenkrupp и RWE планируют построить предприятие по коммерческому производству водорода для использования в доменной печи на заводе в Дуйсбурге.



