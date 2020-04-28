Дубилет запускает фонд ранних инвестиций

Экс-министр Кабмина и один из основателей проекта monobank Дмитрий Дубилет планирует запустить фонд ранних инвестиций. Об этом он написал в телеграм-канале.

Фото: rbc.ua

«Я планирую запустить фонд ранних инвестиций и приглашаю украинских предпринимателей к сотрудничеству», — написал он.

По словам Дубилета, бизнес может быть в любой отрасли, хотя он отдает предпочтение b2c.

«Что я могу привнести в бизнес, помимо инвестиций: управленческий опыт, компетенция в ИТ, участие в продвижении бизнеса. Я не планирую слишком сильно входить в управление, но и не планирую быть просто пассивным инвестором. В общем, smart money», — подытожил он.

Предыстория

4 марта Верховная Рада отправила в отставку премьер-министра Алексея Гончарука. Соответствующее решение поддержали 353 народных депутата. Автоматически в отставку ушло и все правительство Гончарука, в котором Дубилет занимал должность министра Кабинета министров.

Позднее, Дубилет заявил, что не остается в Кабмине, а возвращается в бизнес.