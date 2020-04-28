Спрос на металл в ЕС снизился на 20-60%

Европейская ассоциация EUROMETAL, в которую входят дистрибьюторы, сервисные металлоцентры и металлотрейдеры, ежегодно поставляющие в совокупности около 80 млн. т стальной продукции более 1 млн. европейских потребителей, отмечает в своем отчете, что спад, вызванный коронавирусом и карантинными мерами, составил в различных сегментах рынка от 20 до 60%.



Как сообщает EUROMETAL, падение спроса на металлопродукцию в европейских странах наблюдается с начала марта. К концу апреля загрузка мощностей у компаний, входящих в ассоциацию, упала в интервале от 20-25 до 80-85%.



В наибольшей степени упал спрос на переработанный листовой прокат. Ранее до 50% спроса на выкройки, нарезанный лист и прочую продукцию генерировало автомобилестроение, которое практически остановилось после введения карантина. Также значительный спад наблюдается в строительном секторе и производстве промышленного оборудования.



По прогнозу EUROMETAL, спрос на стальную продукцию в регионе начнет восстанавливаться в мае. Объем продаж сервисных металлоцентров ожидается на уровне 55-65% от традиционных показателей для этого месяца. При этом обстановка на севере Европы будет более благоприятной, чем на юге.

