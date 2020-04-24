Glencore хочет возобновить работу рудника в Замбии

Glencore хочет возобновить работу рудника в Замбии

Транснациональная горнодобывающая корпорация Glencore заявила, что может отменить принятое ранее решение о закрытии своего подразделения Mopani Copper Mines (MCM) в Замбии из-за коронавируса и падения мировых цен на медь, если достигнет соглашения с правительством страны.

Рудник Mopani, на котором в 2018 г. было получено 119 тыс. т меди в концентрате, был остановлен 8 апреля после введения в Замбии карантинных мер по борьбе с эпидемией коронавируса.

Ранее Glencore сообщала, что не собирается возвращать его в строй в обозримом будущем, но теперь заявляет, что простой может продлиться всего три месяца, в течение которых будут проводиться ремонтно-профилактические работы.

Правительство Замбии крайне негативно восприняло перспективу закрытия рудника и возможную ликвидацию 11 тыс. рабочих мест, пригрозив отозвать лицензию у MCM, в которой доля Glencore составляет 73%. Теперь Министерство горнодобывающей промышленности заявляет, что MCM должна сократить затраты, чтобы вернуться к прибыльности и возобновить уплату налога на прибыль в бюджет государства.

Таким образом, достижение компромисса может оказаться непростым делом, так как Glencore требует налоговых льгот для MCM. Тем не менее объявление о возможном открытии рудника стало одной из причин снижения биржевых котировок на медь в последние дни.

МинПром

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